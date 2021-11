Striscia la Notizia, Mauro Corona sconvolge Bianca Berlinguer: "Fare sesso due-tre volte al giorno?", cosa gli esce di bocca

05 novembre 2021 a

a

a

Nella rubrica Spetteguless di Striscia la notizia di ieri sera giovedì 4 novembre, sono andati in onda i "bollenti spiriti" di Giucas Casella ma anche le strane abitudini di Mauro Corona, i ricordi alcolici di Diego Abatantuono e Mara Venier. Uno Spetteguless a luci rosse quello dell'ultima puntata del Tg satirico di Antonio Ricci.

Qui il video di Striscia

Alessia Morani? "Ecco chi è la sua sosia": la più incredibile delle somiglianze, due gocce d'acqua

Al terzo posto della classifica di Striscia c'è Giucas Casella che nella casa del Grande fratello vip sembra "posseduto". "La sua bandiera funziona", dice Katia Ricciarelli, "tutte le mattine". Poi il tg manda in onda un video in cui si vede la manina di Casella che scende sul didietro della giunonica Francesca Cipriani.

Dopo Casella, al secondo posto c'è Mauro Corona ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca: "Amare troppo diventa usurante. Farlo due o tre volte al giorno... Magari a vent'anni. Non so lei". "Per carità", risponde la conduttrice che sottolinea che Corona aveva una moglie: "Stavo con lei quel tanto che bastava, poi dormivo nel mo letto. Non si sa che rumori uno può fare di notte...".

Cinghiali a Roma? Umiliazione per Nicola Zingaretti: ecco cosa gli consegnano | Guarda

Al primo posto troviamo Mara Venier e Diego Abatantuono e i "bicchieri svuotati". L'attore e la conduttrice di Domenica in ricordano certe sbronze insieme. "Ma ti ricordi cosa è successo dopo?", scherza l'attore. Di certo "Mara non regge l'alcol ma qualcuno regga la Venier".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.