Andrea Pucci sbotta a Striscia: "Ormai di estrema destra", come zittisce i compagni

Ha deciso di rinunciare a co-condurre il Festival di Sanremo per gli insulti e le minacce ricevute via social, Andrea Pucci, e per questo Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 6 fondato e diretto da Antonio Ricci, ha deciso di inviare Valerio Staffelli a consegnargli il Tapiro d'Oro. Anche se, va detto, il riconoscimento per lo smacco andrebbe recapitato agli odiatori rossi di professione e a chi, anche nel mondo dello spettacolo, ha festeggiato per il mancato approdo sul palco dell'Ariston del comico milanese.

Questa sera, giovedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5, nel corso del programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti andrà in onda il servizio della consegna, ma si sa già che Pucci, pur accettando il Tapiro di buon grado, non è rimasto zito e anzi ha contrattaccato a modo suo.

"La mia comicità è diventata di estrema destra, quindi non si può più sentire", ha commentato sarcastico. E quando Staffelli gli chiede conto della fotografia con tanto di croce celtica al collo, Pucci nega e rilancia: "Anche quelli che hanno detto che avevo una croce celtica nel camerino, dovrebbero dimostrarlo con dei documenti", nonostante la foto sia online da tempo.

