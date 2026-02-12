Striscia la Notizia, il Gabibbo pestato a Milano: chi lo ha aggredito

Non era mai accaduto in 36 anni di storia. Eppure c'è sempre una prima volta. Anche il Gabibbo si è aggiunto alla lunga lista degli inviati di Striscia la Notizia pestati durante i servizi televisivo. L'episodio si è verificato a Milano e le immagini andranno in onda stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il celebre pupazzo rosso è stato inviato a Milano per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia la Notizia: su chi occupa senza giustificato motivo il posto dei disabili e su chi, invece, non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. A un certo punto, il Gabibbo ha individuato un "furbetto" che ha usufruito del servizio metro senza sborsare un centesimo.