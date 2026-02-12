Striscia la Notizia, il Gabibbo pestato a Milano: chi lo ha aggredito

Non era mai accaduto in 36 anni di storia. Eppure c'è sempre una prima volta. Anche il Gabibbo si è aggiunto alla lunga lista degli inviati di Striscia la Notizia pestati durante i servizi televisivo. L'episodio si è verificato a Milano e le immagini andranno in onda stasera, giovedì 12 febbraio, in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.
Il celebre pupazzo rosso è stato inviato a Milano per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia la Notizia: su chi occupa senza giustificato motivo il posto dei disabili e su chi, invece, non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. A un certo punto, il Gabibbo ha individuato un "furbetto" che ha usufruito del servizio metro senza sborsare un centesimo.
Dopo essersi avvicinato al ragazzo, però, è stato malmenato. Quando il pupazzone ha provato a chiedere spiegazioni, il giovane, infastidito, lo ha spintonato facendolo cadere a terra per strada più volte, prendendogli anche il microfono. Una scena tragicomica, dato che al Gabibbo, per l’occasione, aveva prestato la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera. In suo onore, aveva indossato anche il suo celebre cappello e la sua tipica sciarpa di seta bianca.
