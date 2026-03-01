Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sanremo, Sal Da Vinci e le gole profonde: "Vittoria", tam tam impazzito

domenica 1 marzo 2026
Sanremo, Sal Da Vinci e le gole profonde: "Vittoria", tam tam impazzito

1' di lettura

Dopo 26 anni, sul palco del Festival di Sanremo è tornato a vincere un artista campano: Sal Da Vinci con la sua Per sempre si ha conquistato gli italiani. Sisal lo aveva previsto. Ma quante chance ha di replicare il successo all'Eurovision?

Al momento secondo gli esperti Sisal la sua vittoria non sarebbe impossibile, tant'è che il bis di trionfi pagherebbe 20 volte la posta. Nel 2000, quando gli Avion Travel vinsero il Festival, l'Italia non partecipò al contest europeo. Sarà quindi questa l'occasione che porterà la Campania sul tetto d'Europa?

Sal Da Vinci, un inno per il... "Sì"

Il Festival all’insegna della famiglia si è appena concluso e i suoi tormentoni sono già sui profili...

Nel frattempo, la vittoria per un pugno di voti (quella di sala stampa e radio) nei confronti del giovane Sayf (primo nel televoto da casa) ha scatenato i complottisti che come ogni edizione, sui social, seminano sospetti e allusioni a non meglio specificati "aiutini" e a misteriose "manine" che avrebbero spinto il buon Sal al successo.

Sanremo 2026, Sayf primo al televoto scatena sospetti e accuse: "Vediamo cosa si inventeranno ora"

"Raga ma se per il televoto avrebbe vinto Sayf quanti ca*** di voti ha dato la sala stampa a Sal Da Vinci?". S...

E i più maliziosi tirano fuori oggi l'intervista al Fatto Quotidiano del primo febbraio scorso del patron di Striscia la notizia. Non c'è che dire, si era dimostrato profetico, Antonio Ricci, prevedendo l'esito di Sanrmo a un mese dal verdetto conclusivo. Alla domanda del giornalista Alessandro Ferrucci su chi avrebbe vinto il Festival, infatti, il regista e colonna di Mediaset aveva sentenziato: "Mi dicono Sal Da Vinci, forse solo per bruciarlo".

tag
sanremo 2026
sal da vinci
antonio ricci
sisal
eurovision song contest
striscia la notizia

Che figura di... Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Incidente a luci rosse Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

Slogan e dintorni Sanremo, Levante e i cantanti pro-Khamenei:

ti potrebbero interessare

Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Sanremo 2026, Sal Da Vinci cade dal palco: imbarazzo da Mara Venier

Redazione
Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini frena Mara Venier: "Mi si vede la pat***"

Redazione
Paola Onofri: "Ho respinto un dirigente Rai, ora tornerei a recitare"

Paola Onofri: "Ho respinto un dirigente Rai, ora tornerei a recitare"

Alessandro Dell'Orto
Sanremo, Levante e i cantanti pro-Khamenei:

Sanremo, Levante e i cantanti pro-Khamenei:

Daniele Priori