Sanremo, Sal Da Vinci e le gole profonde: "Vittoria", tam tam impazzito

Dopo 26 anni, sul palco del Festival di Sanremo è tornato a vincere un artista campano: Sal Da Vinci con la sua Per sempre si ha conquistato gli italiani. Sisal lo aveva previsto. Ma quante chance ha di replicare il successo all'Eurovision? Al momento secondo gli esperti Sisal la sua vittoria non sarebbe impossibile, tant'è che il bis di trionfi pagherebbe 20 volte la posta. Nel 2000, quando gli Avion Travel vinsero il Festival, l'Italia non partecipò al contest europeo. Sarà quindi questa l'occasione che porterà la Campania sul tetto d'Europa?

Nel frattempo, la vittoria per un pugno di voti (quella di sala stampa e radio) nei confronti del giovane Sayf (primo nel televoto da casa) ha scatenato i complottisti che come ogni edizione, sui social, seminano sospetti e allusioni a non meglio specificati "aiutini" e a misteriose "manine" che avrebbero spinto il buon Sal al successo.

