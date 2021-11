Uomini e Donne, la fucilata di Maria De Filippi: "Si inventa cose da anni", chi è il mitomane

Francesco Fredella 26 novembre 2021 a

a

a

"C'è chi inventa cose da anni". Ora Maria De Filippi parla di Armando Incarnato (uni dei volti più conosciuti di Uomini e Donne, il celebre dating-show in onda su Canale 5). Nella puntata del 25 novembre va in

onda un litigio tra Armando Incarnato e Marcello Messina con Gianni Sperti, che si scaglia contro il cavaliere napoletano. Maria De Filippi spiega che il suo problema è quello di credere a tutto ciò che arriva dai social.

Ida scoppia a piangere, Maria De Filippi la vede e sospende Uomini e donne: senza precedenti

Armando Incarnato parte all’attacco con una foto di Marcello Messina in vacanza: è convinto che fosse stata scattata a Taranto durante un soggiorno in cui era presente anche l’ex fidanzata. Marcello mette le cose in chiaro e spiega che la foto viene scattata ad Alassio nel corso di un weekend con amici. Tutti danno ragione a Marcello. E Maria De Filippi svela un retroscena su Uomini e Donne.

Teresanna e Monte in studio insieme dopo le corna? Salta tutto: gelo a U&D, De Filippi spiazzata

“Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose”, dice la De Filippi. “La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede. È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni”, continua.

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Da rumors tornerà anche Gemma Galgani, alle prese con la disperata ricerca dell’amore. Che non riesce a trovare. Dopo Giorgio Manetti e Sirius, lo ricordiamo, il vuoto assoluto. Sfortunata.

Uomini e Donne, Andrea Nicole cade dalle scale: la vergogna del cavaliere, Maria De Filippi ferma tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.