Garlasco, Andrea Sempio incastrato? "Non era a Vigevano"

Mattino 5 torna a parlare degli spostamenti di Andrea Sempio. Tante, troppe, le incongruenze. Federica Panicucci, nel corso della puntata in onda mercoledì 10 dicembre su Canale 5, ha dato la linea al suo inviato Emanuele Canta, che ha ricostruito nel dettaglio i movimenti del 37enne la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. L’inviato ha spiegato: "La mattina di quel 13 agosto Sempio fa una chiamata di un secondo dal suo cellulare, agganciato dalla cella Santa Lucia. Alle ore 9 viene agganciato dal settore 2 della cella, ma alle 09:58 viene riagganciato in quello stesso settore della cella, vicino casa sua. Abbiamo studiato a fondo questa cella, anche grazie a esperti tecnici. Anche perché all’epoca la tecnologia dei cellulari li agganciava al miglior settore disponibile della cella, se fosse stato diretto a Vigevano sarebbe stato agganciato dal settore 3 della cella".

Da qui la conclusione dell'inviato: "Con questo accertamento, con i dati oggettivi che vi abbiamo proposto, sembra evidente che Andrea non potesse essere a Vigevano, durante la seconda chiamata Sempio si trovava o a casa sua, o al massimo a 800 metri di casa sua". Parole sulla quale è intervenuta Grazia Longo. "Io alzo le mani visto che avete consultato dei tecnici - ha premesso la giornalista -, ma io ricordo solo che la tecnologia nel 2007 poteva essere molto diversa da quella di oggi, magari alcune celle potevano sovrapporsi".