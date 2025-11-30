Amici, Maria De Filippi saluta Isobel: "In bocca al lupo"

Maria De Filippi saluta la ballerina professionista di Amici, Isobel Kinnear, che lascerà il talent di Canale 5 per un tempo non ben definito. La giovane si è esibita per l'ultima volta nella puntata andata in onda oggi, domenica 30 novembre. Dopodiché la conduttrice l'ha raggiunta al centro dello studio, le ha augurato buona fortuna e ha spiegato al pubblico presente e ai telespettatori a casa che la ballerina lascia temporaneamente gli studi per dedicarsi a una nuova avventura.

"Non la vedrete qui per un po', inizierà una nuova avventura molto stimolante", ha dichiarato la padrona di casa prima di abbracciarla. "Ho paura", ha commentato la ballerina di origini australiane, visibilmente emozionata. "Lo so, ma tu devi essere naturale, sarai te stessa, ti divertirai un sacco, e quando vorrai tornare, qua saremo pronti ad accoglierti. In bocca al lupo", ha aggiunto la De Filippi. A quel punto gli allievi si sono alzati in piedi dedicando un forte applauso alla ballerina.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate nella rubrica "A Lume di Candela" di Dagospia, Isobel sarebbe stata scelta come valletta parlante della prossima edizione di Caduta Libera, game show in partenza su Canale 5 dal prossimo 7 dicembre con Max Giusti alla conduzione. La ballerina, quindi, dovrebbe affiancare il presentatore proprio come Samira Lui con Gerry Scotti. "Ci vediamo presto", ha scritto lei nelle sue stories Instagram a corredo di un selfie.