Garlasco scatena il caos da Federica Panicucci

Si riaccende il giallo di Garlasco e sale la tensione anche in tv. A Mattino 5 si commentano gli ultimi sviluppi dell’inchiesta di Pavia con la scoperta di una “piena concordanza” tra il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi e quello di Andrea Sempio.

Parte in causa è anche Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi finora unico condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata avvenuto il 13 agosto del 2007. Il legale, ospite di Federica Panicucci nel contenitore di Canale 5, fa notare che una perizia di questo tipo avrebbe incastrato il suo assistito, così come la telefonata al numero di emergenza definita per lungo tempo un indizio pesante: «Sulla telefonata del 118 su cui ci hanno fatto una testa così sulla colpevolezza di Stasi per quindici anni vi dico una cosa. Pensavo questa cosa dei cinque minuti mi ritornava nella testa poi ho visto una trasmissione di cinque minuti e mi son detto: ma quante cose si dicono in quindici minuti».

Il giornalista Fabio Lombardi esprime però delle perplessità sulle nuove valutazioni dei genetisti. «Dottore - replica De Rensis -, non si permetta davanti a me di attribuire delle cose non dette. I nostri consulenti hanno elaborato un elaborato scientifico di cui lei è totalmente ignaro. Quindi quando parla dei consulenti del sottoscritto le chiedo di essere rispettoso come d’altronde lo sono io anche quando sentiamo altri parlare veramente degli asini che volano». «Sto parlando della questione dell’impronta e della macchia di sangue - prosegue -. Finisco dicendo che per fortuna l’eventuale testimonianza sullo scontrino e altri dati sono secretati perché questa indagine come detto dal procuratore generale non guarda in faccia nessuno».