Striscia la notizia, Super Green pass: "Cos'è successo a chi è salito a bordo del tram senza". Video sconcertante

Primo giorno di Super Green pass in Italia, ma come l'hanno presa gli italiani alle prese con autobus, metropolitane e mezzi pubblici in generale? A Striscia la notizia sono arrivati in possesso di un documento esclusivo, uno "spaccato" del Paese ai tempi della pandemia.

"Qualcuno è riuscito a salire lo stesso", pur senza certificato verde, spiega Sergio Friscia, conduttore insieme a Roberto Lipari del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci. "E continua a fare il vago, anzi lo... Zivago", mentre in video scorrono le immagini dello storico film del 1965 interpretato da Omar Sharif e trasposizione cinematografica del capolavoro della letteratura russa firmato da Boris Pasternak.





"Colto dalla paura di essere beccato, fugge in preda al panico". Altro giro altra giostra. Stavolta tocca al Joker del 2019 di Todd Phillips, con un leggendario Joaquin Phoenix: "Qualcun altro ha deciso di restare a bordo anche senza Green pass, prendendosi... Joker delle autorità. Una volta pizzicato e multato, è stato preso da una crisi isterica".

Gran finale con Ajeje Brazorf, l'indimenticabile scroccone di Aldo, Giovanni e Giacomo: "Sembra un film già visto - conclude Friscia -. Con chi non ha il Green pass i controllori sono inflessibili". E ovviamente c'è il classico passeggero in regola che invoca "una bella multina" per chi trasgredisce. Si ride amaro.

