Simone Inzaghi, come lo umiliano dopo la finale persa

Dopo il 5-0 incassato dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il divario di gol più ampio nella storia della competizione – domani sera, lunedì 2 giugno, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro extra large all’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, con tanto di curioso incidente: il Tapiro gigante si incastra tra il garage e l’auto del mister.

"Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il Psg è una squadra forte, ha meritato di vincere", dichiara l’allenatore. E, alla domanda sulla possibilità futura di andare in Arabia, il mister fa scena muta. Il servizio completo andrà in onda domani sera, lunedì 2 giugno, a Striscia la notizia, su Canale 5 alle ore 20.35.

Inzaghi, però, si era lasciato scappare qualcosa subito dopo la finale persa col Psg. "Se sarò al 100% negli USA per il Mondiale per Club? Non so rispondere a questa domanda, in questo momento sono venuto per educazione e rispetto. Questa sconfitta mi amareggia moltissimo. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma è già andata così", aveva detto in conferenza stampa.