Controcorrente, Alan Friedman: “Ma di che parla?”, gelo e imbarazzo dalla Gentili

02 luglio 2022 a

a

a

Qualche momento di tensione a Controcorrente - la trasmissione di Rete4 condotta da Veronica Gentili - si è verificato tra Alan Frideman e Luigi De Magistris. Quest’ultimo ha definito disastrose le politiche del governo Draghi, e in particolare del ministro Cingolani, per affrancarsi dal gas russo. Il giornalista statunitense ha invece ridimensionato la questione, assicurando che l’Italia non è messa così male come viene dipinta.

"Pronto?". Sansonetti umilia Giuseppe Conte e sorride anche Veronica Gentili | Video

“Seguo da dentro quello che Cingolani e Eni stanno facendo dal 24 febbraio - ha dichiarato Friedman - e devo dire che l’Italia a differenza della Germania si è mossa meglio e più velocemente. I tedeschi subiscono il ricatto del Nord Stream, con Putin che gioca con le finte manutenzioni per mettere pressione alla Germania, perché per i russi il gas è uno strumento di guerra. Il motivo per cui stiamo subendo questa devastante inflazione e il caro bollette è soprattutto perché Putin col gas minaccia, crude, taglia”.

"A cosa abbiamo assistito". Europa finita, la profezia di Giulio Tremonti

“La realtà è però diversa da quella che descrive De Magistris - ha aggiunto Friedman - ho documentato la diversificazione delle forniture, l’Italia si sta muovendo bene e non corre grossi rischi per il prossimo inverno, perché tra stoccaggio e altre mosse si sta portando a un’indipendenza dal gas russo anche prima del previsto”.

"Se Draghi è tornato in anticipo...". Nicola Porro, sospetto pesantissimo: cosa ci nasconde

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.