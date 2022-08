Romina Power, "sto trattando": clamoroso ritorno in tv. Pare che...

30 agosto 2022 a

a

a

Romina Power potrebbe tornare presto in tv: lo ha detto lei stessa in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Siamo in trattativa per la mia partecipazione a uno show ma per ora non posso rivelare di più”. Dopo la rivelazione, è partito subito il toto-programmi. A quale trasmissione si riferiva la cantante? L'ex moglie di Al Bano ha preferito non sbilanciarsi troppo visto che le trattative sono ancora in corso.

"La verità arriverà": la frase bomba della Lecciso su Romina Power, esplode il caso

Non è da escludere che si tratti di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. La presentatrice non ha mai nascosto la sua profonda ammirazione per l’artista. Ma non è l'unica ipotesi sul tavolo. Romina Power potrebbe partecipare pure a uno show di prima serata in Rai o Mediaset o affiancare Amadeus in una delle serate del Festival di Sanremo.

"Quando è scomparsa mia figlia...": Ylenia Carrisi, il dramma che Al Bano non aveva mai rivelato

È certo invece il nuovo tour con Al Bano in autunno: “Partiamo il 30 settembre con un concerto a Vienna. Poi saremo a Zurigo, Sofia, Bucarest, Cluj-Napoca, Katowice e Lodz”. La coppia è tornata a esibirsi insieme, rendendo felici i fan sparsi in tutto il mondo. Parlando di se stessa, poi, la Power ha detto: “Invecchiare significa che ho ancora del tempo per realizzarmi e tempo da passare con i miei figli e nipoti in questa vita”.