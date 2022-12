Feltri e la manovra Meloni: "Migliore di tutte quelle di sinistra in 10 anni"

28 dicembre 2022 a

Nella notte in cui il voto sulla Manovra al Senato slitta, a dare una lezione alle opposizioni ci pensa Vittorio Feltri. Ospite di Controcorrente su Rete 4, il direttore editoriale di Libero mette alle corde il centrosinistra. "Tutte le Manovre - esordisce nella puntata di mercoledì 27 dicembre - ogni qualvolta che un governo le affronta, sono da criticare e, in effetti, le critiche piovono in un modo vorticoso".

Ed è quello che è accaduto in queste ore, quando l'opposizione si è scatenata rendendo necessario il rinvio. "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po’ di tempo per esaminarla", ha scritto in un tweet la presidente dei senatori del Terzo Polo, Raffaella Paita. E ancora: "Hanno paura di avere qualche numero in meno il 29? Hanno paura di offuscare la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che comunque ci sarà? Forse converrebbe rispettare maggiormente le regole che tutti insieme ci siamo dati, per una discussione alla luce del sole e dare con trasparenza i messaggi che vogliamo dare agli italiani".

Nessuna novità per Feltri, la storia si ripete: "La cosa non mi stupisce. Sono convinto che questa Manovra, con tutti i difetti che può avere, è migliore di tutte le Manovre fatte negli ultimi dieci anni dai governi di centrosinistra che oggi rimproverano Meloni di non saper fare quello che loro non hanno saputo fare in dieci anni. Giorgia Meloni sta governando da due mesi e mi sembra che si sia comportata in modo egregio".