Messina Denaro, la rivelazione in tv: "Come ha ucciso una donna incinta"

Si parla dell'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro a Coffee Break, su La7, nella puntata del 16 gennaio e Carlo Puca, cronista esperto di criminalità organizzata sottolinea: "Segnalo la crudeltà individuale dell'uomo, il piccolo Santino di Matteo lo ha sciolto nell'acido", "è un vero sanguinario, ha strangolato con le sue mani una donna incinta di tre mesi".

"Chiaro che per lui le stragi di mafia erano atti quasi naturali", prosegue il cronista. "È stata stanata la mafia stragista che però ora è anacronistica, ora la mafia si muove su altri binari. Ora la mafia è finanziaria e serve combattere questi crimini".

"Qualcuno ha parlato", aggiunge Carlo Puca, rispetto all'arresto del super latitante mafioso. "Il boss non si allontana dai luoghi che controlla e questo è storicamente il punto di debolezza". Messina Denaro infatti è stato arrestato a casa sua, a Palermo, in una clinica dove si curava il cancro sotto falso nome, Andrea Bonafede.

"In ordine all'arresto di Matteo Messina Denaro, eseguito oggi in area limitrofa all'Ospedale La Maddalena, si precisa che lo stesso era in terapia oncologica sotto falso nome presso la Casa di Cura. Sono state date immediate disposizioni all'amministrazione, alla direzione sanitaria, ai medici del reparto e al personale parasanitario di fornire alle forze dell'ordine, che si ringraziano, tutta la documentazione clinica del paziente e puntuali risposte alle informazioni richieste", dichiara Leo Filosto, uno dei proprietari e amministratore della clinica Maddalena di Palermo. Che sottolinea che "nessun dipendente o collaboratore della clinica è autorizzato a rilasciare interviste e fornire alla stampa notizie coperte da segreto istruttorio".