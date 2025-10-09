Paolo Sottocorona, il ricordo di Andrea Pancani: "Quelle tesi che smontava"

Ieri mattina, mercoledì 8 ottobre, Paolo Sottocorona era in in onda con le sue consuete e magnetiche previsioni meteo, presentate con la calma, la chiarezza e la professionalità che nel tempo lo hanno reso uno dei volti più apprezzati nell'universo meteorologico-mediatico. Considerato un punto di riferimento per tanti telespettatori, aveva il dono di parlare del cielo e del tempo con semplicità ma rigore.

Dopo la trasmissione di ieri mattina, però, è piovuta una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: Paolo Sottocorona è morto. Il meteorologo si è spento improvvisamente nella serata dell'8 ottobre a Firenze, nella sua città natale. Aveva 77 anni.



Nel giorno delle sue ultime previsione in tv, Sottocorona aveva scelto di dedicare un momento del suo spazio al pubblico: al termine dell'angolo-meteo, aveva letto una poesia inviata da una telespettatrice, dedicata alla situazione di Gaza. Già, perché le sue non erano semplici previsioni del tempo.