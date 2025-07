Un buon "Coffee" al mattino di La7

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Coffee Break / La7) In ottima salute il morning time di La7, non fa eccezione Andrea Pancani che giovedì col suo Coffee Break ha sfiorato i 200mila spettatori col 5.7% di share, facendo anche da ottimo traino per il successivo L’aria che tira di Francesco Magnani che ha superato il 6%. Occhi puntati naturalmente sul “mattone gate” di Milano, l'inchiesta della Procura sull’urbanistica meneghina che conta oltre 70 indagati tra cui anche il sindaco Sala. Nessun arretramento nell’affrontare il tema che ha catalizzato l’opinione pubblica nelle ultime ore, trattandolo con i suoi ospiti, tra cui Armando Siri della Lega ed Elena Bonetti di Azione, parlando di crisi del “modello Milano” ma anche premettendo che le indagini devono fare il loro corso. Picchi vicini al 6.5% nella parte su Milano che si sono mantenuti anche in quella sui dazi e sulle incognite per la nostra economia. Pancani sfonda nel target laureati (quasi al 9% di share) ed è alto nelle grandi città oltre 250mila abitanti (6%), sopra la media in grandi regioni come Lombardia (quasi al 7%), Veneto, Emilia Romagna.