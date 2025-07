Anna Ascani, "alluncinanti!": la surreale sbroccata in tv

Una opposizione catastrofista e “ridicola”, quella che attribuisce alla premier italiana Giorgia Meloni l’esito della trattativa sui dazi condotta dal presidente americano Trump e la presidente della Commissione Ue Von der Leyen. Non ci va giù leggero Luigi Crespi, spin doctor ospite di Andrea Pancani a Coffee Break, su La7. «Preoccupati di cosa? Non sapete ancora nemmeno quali sono i termini dell’accordo... Calma, guardate le cose bene», ammonisce rivolgendosi ad Anna Ascani, deputata del Pd in studio. «L’unica cosa che trovo ridicola è una presidente del Consiglio che sola in Europa parla di dazi sostenibili- si infervora la dem -. Non lo fanno neanche i tedeschi, neppure Merz che sappiamo essere stato uno di quelli che volevano questo accordo. L’unica che ha detto che sono sostenibili è Giorgia Meloni, io questo sì lo trovo ridicolo».