Striscia, "in mano": la frase a luci rosse a Domenica In

Prego? A molti è sfuggita, ma non a Striscia la notizia, la clamorosa provocazione di quel volpone di Bobby Solo sul palco di Domenica In. Sotto gli occhi (e le orecchie) di Mara Venier e Iva Zanicchi, l'inesauribile crooner romano, 77 anni portati alla grande da vero "padrino" del rock'n'roll italiano, si concede il lusso di dare una accezione molto piccante (forse troppo) a una delle canzoni simbolo del suo repertorio.

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, Roberto Ratti (questo il vero nome all'anagrafe del cantante diventato famoso giovanissimo come alternativa italiana al Re Elvis Presley, insieme al compianto Little Tony) porta inscena Zingara, cambiandone il testo in maniera significativa e malandrina. Occhiali da sole colorati, giacca country d'ordinanza e microfono in mano, i versi "prendi questa mano, zingara" diventano all'improvviso "Prendi questo in mano, zingara...". Doppio senso piuttosto velato, si fa per dire.





Bobby Solo versione "hard" a Domenica In: guarda il video di Striscia la notizia



A Striscia i telespettatori se ne sono accorti e hanno inviato la segnalazione. Ezio Greggio salta sulla sedia: "Clamoroso, il vecchio Bobby ha stravolto gli immortali versi del suo storico successo, rielaborandoli in versione hot. Insomma, Bobby è passato dalla musica leggera all'hard rock. Mooolto hard". Il risultato? C'è da dire, senza timori di smentita, sicuramente godibile.