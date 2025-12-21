Domenica In, tensione tra Mara Venier e Ornella Muti: "Perché devo farlo?"

Attimini di tensione a Domenica In tra Ornella Muti e Mara Venier. Accade nella puntata in onda il 21 dicembre su Rai 1 quando la conduttrice incalza l'attrice su Alain Delon: "Nel libro ne parli molto male di Alain Delon". "Perché mi devi far parlare male di Alain Delon?", risponde senza troppi giri di parole l'ospite. E ancora: "Le persone lo leggono nel libro, tanto vale che lo racconti tu". A quel punto Ornella opta per una frase generica: "Alain Delon è sempre stato un uomo difficile. Non è stato gentile con me, è stato cattivo. Solo che faccio fatica qui a parlarne davanti a tutti, nel libro è stato diverso parlarne".

Poi, tornando a parlare della sua quotidianità, Muti rivela: "Noto la bellezza nelle piccole cose. Mi piace mangiare presto e andare a letto presto, perché la mattina ho più energie". In casa "ho due maiali, perché Naike da piccola era fissata. Quando erano piccoli dormivano con me, ora invece hanno dei recinti dove dormono".