Viva Rai2, Fiorello "ruba" l'agenda di Berlusconi: "Cosa c'è scritto"

17 febbraio 2023

Fiorello, misteriosamente venuto in possesso dell’agenda di Silvio Berlusconi, svela il suo contenuto durante la puntata di Viva Rai 2 andata in onda questa mattina. "Questa è l'agenda, ovviamente la più recente", ha detto lo showman siciliano. Che così ha dato inizio alla gag. Sulla prima pagina si legge, scritto a penna "proteggere Silvio dall'estinzione" col simbolo del Wwf e del panda accanto. Nella successiva, invece, sono elencati alcuni dei nomi con cui di solito il leader azzurro viene chiamato: Onorevole, Cavaliere unico e trino, l'assolto. Anche in questo caso, ovviamente, l'intento è ironico.

"Vediamo un po' cosa dice l'agenda di Silvio Berlusconi", ha proseguito Fiorello. Che poi ha letto qualche contenuto direttamente dalle pagine interne: "Avviare processo di beatificazione per i miei avvocati difensori", “Proporre a Putin di fondare Forza Russia”, “Usare l’attacco del Monza contro Zelensky”, “Mandare bacino della buonanotte a Giorgia Meloni”. "E finisce così, evviva Silvio", ha detto infine lo showman, che poi ha cantato il motivetto: "Menomale che Silvio c'è".

Fiorello ha approfittato del momento anche per parlare della notizia di ieri: l'assoluzione del Cav nel processo Ruby ter perché "il fatto non sussiste". Una sentenza arrivata dopo ben sei anni di processo.