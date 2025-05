Fiorello, "annuncio a sorpresa": torna su Radio2? Tam-tam impazzito

Fiorello è pronto a tornare su Radio 2, nella collocazione che fu di Viva Radio 2 nel primo pomeriggio. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, lo showman potrebbe inaugurare il suo nuovo programma radiofonico nel giorno del suo 65esimo compleanno, il 16 maggio. Con un annuncio a sorpresa, a poche ore dalla messa in onda.

Ma sulla durata del nuovo programma non ci sono ancora certezze: la messa in onda dei prossimi giorni potrebbe essere solo una breve anticipazione di un programma destinato a tornare in autunno o potrebbe invece durare qualche settimana fino alla pausa estiva. In Rai e a via Asiago bocche cucitissime anche su chi potrebbe affiancare Fiorello o essere coinvolto nel nuovo programma di cui circola solo un improbabile titolo provvisorio, Radio2 Extra.