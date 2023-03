Mezz'ora in più, Lucia Annunziata sbrocca: "Fatele, ca**o"

19 marzo 2023 a

Una clamorosa gaffe quella commessa da Lucia Annunziata durante il suo talk, Mezz'ora in più, il programma della domenica in onda su Rai 3. La conduttrice ha perso la pazienza durante l'intervista con la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Il filmato in cui la si vede perdere le staffe è già diventato virale sui social.

La gaffe è avvenuta mentre la Annunziata stava discutendo animatamente con la Roccella della manifestazione organizzata ieri pomeriggio a Milano sui diritti delle famiglie omogenitoriali. Una manifestazione a cui hanno preso parte anche figure politiche come la neosegretaria del Pd Elly Schlein e il primo cittadino Beppe Sala.

A un certo punto la ministra ha ribadito la sua tesi e ha dichiarato che il governo non intende negare i diritti alla comunità Lgbt: "Non esiste una negazione dei diritti dei bambini". Poi, a surriscaldare gli animi dentro lo studio è stato soprattutto il tema della maternità surrogata. Proprio questo ha spinto la conduttrice esclamare una parolaccia in maniera non volontaria: "E fatele queste leggi, ca**o". Accortasi della gaffe, la Annunziata si è portata le mani sulla bocca e si è immediatamente scusata sia con la ministra che con i telespettatori: "Mi scusi ancora per questo sgarro linguistico".