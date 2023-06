Otto e Mezzo, Mieli e la profezia-disastro: "Dove arriva la Schlein"

01 giugno 2023 a

Paolo Mieli si avventura in una profezia su Elly Schlein che potrebbe costargli caro. L'editorialista del Corriere della Sera, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, parla del flop clamoroso del Pd alle ultime amministrative. Ma Mieli si dissocia dalle critiche alla Schlein e rilancia: "Bisogna farla lavorare in pace. Anche io alla sua età avevo voglia di sparire per qualche giorno come fa lei. Poi ho capito che dovevo evitare le fughe e mi sono messo sotto".

E ancora: "Vi dico un'altra cosa, la Schlein porterà il Pd al 25 per cento, faccio qui una scommessa, segnatela pure". E a queste parole ha risposto Italo Bocchino che ha smontato un po' la narrazione di Paolo Mieli: "Guarda, secondo me sta facendo bene la Schlein. Un ottimo lavoro...per il centrodestra. Se continua così di certo raccoglieremo altri successi". Poi la stoccata a Mieli: "Ma lei è sicuro di questa scommessa? Forse viene fuori il giovane comunista che sta dentro di lei e che rimpiange un po' i tempi andati".

Uno scontro in chiave ironica quello tra Bocchino e Mieli che ha scaldato e non poco lo studio di Otto e Mezzo. Di certo la profezia di Mieli appare un po' azzardata dopo la scoppola raccolta dal Pd alle ultime elezioni amministrative.