Myrta Merlino, cacciato il fedelissimo dopo una sola puntata: terremoto-Mediaset

Salta la prima testa nel nuovo Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino. Secondo quanto riporta in una indiscrezione il sito DavideMaggio.it, infatti, "è già tempo di cambiamenti". Pare infatti che "dopo una sola puntata", i vertici di Mediaset abbiano deciso "di sostituire il regista del contenitore di Videonews. Tanti saluti, dunque, a Ermanno Corbella che arrivava da L’Aria che Tira", si legge nell'articolo.

Ermanno Corbella "fedelissimo di Myrta Merlino" non sarebbe infatti piaciuto ai piani alti del Biscione. "In tanti ieri (4 settembre, ndr), del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, peraltro, non è uscito certamente valorizzato dalla regia. Tuttavia alla luce del debutto molto positivo in termini d’ascolti, questa scelta così repentina un po’ stupisce". Quindi nell'articolo si ricorda che solo qualche tempo fa la Merlino "dopo averlo definito 'il vero martire de L’Aria che Tira', scriveva: 'Meno male che c’è lui, senza sarei persa!'. Come farà ora?", si chiede Davide Maggio.

Myrta Merlino ha inaugurato la sua avventura alla corte del Biscione che è coincisa con la nuova stagione di Canale 5, la prima che segue la lunga era di Barbara d’Urso. La Merlino lunedì 4 settembre alle 16:55 è infatti "salpata" con il nuovo Pomeriggio Cinque e al termine della trasmissione ha dato la linea al nuovo ciclo di puntate di Caduta Libera con Gerry Scotti che cercherà di strappare share e telespettatori a Marco Liorni, che con la sua Reazione a Catena sta dominando da mesi il preserale.