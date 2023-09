Pd, Brando Benifei la spara: "Possiamo superare FdI e Giorgia Meloni"

09 settembre 2023 a

Nicola Zingaretti ha confessato a Il Foglio che secondo lui "con questa alle europee non arriviamo manco al 17 per cento". "Questa" nelle sue parole è Elly Schlein. Parole pesantissime quelle dell'ex segretario del Pd che non sono state smentite e che infiammano il dibattito a Omnibus, su La7, nella puntata dell'8 settembre. Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, commenta così le critiche di Zingaretti: "Il Pd è molto unito ed è riuscito a unire le opposizioni sul salario minimo e sul tema della sanità. Queste sono ricostruzioni giornalistiche, gossip. Nel Pd ci sono i territori, gli attivisti, i movimenti, c'è dinamismo ed è la sua forza".

Quindi, prosegue Brando Benifei: "Noi siamo convinti che di fronte a un governo che litiga su tutto, pensiamo di poter fare un risultato molto forte alle elezioni europee". Di più, azzarda il dem generando l'ilarità del conduttore di Omnibus: "Possiamo battere, superare il partito di Giorgia Meloni... Una asticella alta perché penso che le loro divisioni porteranno ad una erosione del consenso del centrodestra", conclude l'europarlamentare del Pd. "Non sono preoccupato né del centro né di Renzi, mi sembra una sua operazione personale".