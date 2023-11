Mauro Corona, sfogo duro su Milei: "Spacca tutto, ecco cosa dimostra"

29 novembre 2023 a

a

a

Mauro Corona a È sempre Cartabianca non usa giri di parole. Commenta, chicchierando con Bianca Berlinguer nella consueta finestra di apertura di puntata, l'elezione di Javier Milei alla presidenza dell'Argentina.

L'uomo che ha completamente travolto la sinistra e che ha messo piede alla Casa Rosada annuncia di rivoltare il Paese come un calzino. E tra i punti più importanti del suo programma c'è la dollarizzazione, ovvero l'introduzione della valuta americana nelle tasche degli argentini. Ma Corona a quanto pare non gradisce la vittoria di Milei e così afferma: "La vittoria di Javier Milei in Argentina dimostra quanto la gente sia influenzabile e vota un populista che sbraita e spacca tutto, brandisce motoseghe dice cose senza capo né coda". Intanto il neopresidente dell'argentina si prepara per il suo insediamento.

Trump-Milei, asse Usa-Argentina: ecco il piano che spaventa la sinistra globale

E ha già annunciato diverse riforme ma soprattutto lavori serrati in parlamento con sedute straordinarie: "L’11 dicembre depositiamo un pacchetto enorme di leggi con tutta la riforma dello Stato e le leggi a questa collegate - ha affermato ai media -. Non possiamo aspettare l’inizio delle sessioni ordinarie, fino a marzo. Convocheremo sessioni straordinarie perché è urgente". Parole pesanti che spiegano bene quale possa essere il piano serrato del nuovo presidente argentino. E occhio anche ai tagli. Milei vuole ridurre i ministeri da 19 a 8, un vero cambio di passo che può stravolgere il volto istituzionale del Paese con uno slancio nuovo verso un futuro lontano dal poltronificio delle sinistre.