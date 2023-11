Trump-Milei, asse libertario e anti globalista tra Usa e Argentina

24 novembre 2023 a

a

a

Il neopresidente dell'Argentina Javier Milei e l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbero incontrarsi a breve. Ne parla Giovanni Sallusti su Libero: "I due capelloni che la pigrissima pubblicistica progressista addita come 'populisti' (categoria passepartout per indicare chiunque non sia gradito al perbenismo multiculturale) o ancora più grottescamente come 'fascisti', sono in realtà il contrario, sono anzitutto due ultra-liberisti".

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Giovanni Sallusti