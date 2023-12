L'aria che tira, Zancan sbrocca: "I delinquenti gli hanno rotto il ca***"

15 dicembre 2023 a

Scoppia la rissa, durissima a L'Aria che Tira. Davanti agli occhi del conduttore, David Parenzo, scatta un diverbio senza precedenti. Protagonisti, Angela Azzaro e l'orefice Roberto Zancan. Al centro del dibattito c'è la condanna a 17 anni di carcere di Mario Roggero che paga le conseguenze di una assurda sentenza in cui il rapinato finisce in carcere per aver difeso la figlia e la moglie uccidendo due rapinatori. Una vicenda che ha scosso e non poco l'opinione pubblica e che a questo punto pone degli interrogativi sulle leggi che governano queste Paese da cui derivano poi anche le sentenze che emettono i magistrati.

E così il gioielliere in collegamento con lo studio di Parenzo non accetta la condanna di Roggero e così dice la sua. In sostanza il gioielliere critica il verdetto dei giudici in modo forte e chiaro. Una presa di posizione che però non è stata gradita da Angela Azzaro che ha messo in discussione le parole del commerciante. E lo ha fatto in modo davvero duro: "Se pensa che in questo Paese si possa sparare senza processi ha sbagliato Paese, vada via dall'Italia, perché qui esiste lo stato di diritto".

Parole pesantissime che scatenano in pochi istanti la reazione del gioielliere che difende la sua categoria: "I delinquenti gli hanno rotto i c*** a Roggero. Dall'Italia dovrebbero andar via i delinquenti e quelli che li difendono". Una presa di posizione netta su cui tutti dovremmo riflettere alla luce di quanto accaduto a Roggero. A quanto pare difendere la propria famiglia da due banditi è un reato così grave da dover finire in galera. Roggero ha fatto fuoco solo perché in preda alla paura e al terrore per la sua famiglia. Non ci sono altri motivi dietro la sua scelta di premere sul grilletto.