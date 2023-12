In altre parole, Bertinotti attacca Atreju e Musk: "Indecente"

17 dicembre 2023 a

a

a

La sinistra è impazzita per l’intervento di Elon Musk ad Atreju. I dei hanno provato in modo goffo a parare il colpo con la contro-Atreju piena di sbadigli dove ha sfilato ciò che resta della sinistra: da Prodi a Letta, ecco il percorso di rinnovamento avviato dalla Schlein. Ma non poteva mancare anche l’odio riversato sulla manifestazione di Fratelli d’Italia che con Sunak e lo stesso Musk ha trasformato una kermesse di partito in un evento mondiale. Troppo, davvero troppo per il fegato rosso dei compagni che così si sono buttati sull’insulto. Il primo ad aprire il fuoco è stato Romano Prodi che dal pulpito della festicciole del ha affermato: “Ho visto che hanno detto che sono stato ad Atreju. Non ci sono mai stato, ho cercato negli archivi possibili immaginabili, ma forse un tempo ci si poteva anche andare, oggi no, quello è diventato un discorso interno, chiuso, con un dibattito finto”. E ancora: “Quando hai Musk e Vox come interlocutori vuoile dire che vivete in un mondo diverso. Poi siccome hanno avuto il buon senso di non invitarmi, non mi sono posto il problema".

E alla domanda se abbia fatto bene Elly Schlein a rifiutare l'invito, l'ex leader dell'Ulivo non ha atteso a replicare: "Non sono nei panni di Elly ma credo abbia fatto la mia stesa riflessione. Quando abbiamo una situazione in cui non esiste più il luogo del dialogo, cioè il Parlamento, cosa dobbiamo fare il dialogo a Castel Sant'Angelo, nelle vecchie prigioni romane? Facciamolo nel Parlamento e poi dopo anche negli altri posti”. Insomma veleno puro. Un veleno che è tornato subito in campo, dopo un breve intervallo, a In altre parole, il programma di Massimo Gramellini su La7. Ospite della puntata Fausto Bertitnotti. L’ex leader di Rifondazione Comunista ha tuonato contro Musk e Atreju: “Parlarci sì, ma da avversario. Viene da noi a dirci cosa dovremmo fare noi, dicendo una cosa reazionaria, fare figli per non mescolarsi con gli altri, una cosa indecente”. Ce ne faremo una ragione.