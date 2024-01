Stasera Italia, Capezzone alla Gualmini: "Contro Meloni è stato detto di tutto. Non va bene"

05 gennaio 2024 a

a

a

Daniele Capezzone, ospite di Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 5 gennaio difende la presidente del Consiglio che è sempre sotto attacco. "Con la stessa onestà intellettuale, il processo di demonizzazione della Meloni che c'è stato in Italia, contro Meloni è stato detto di tutto, hanno cercato di rivolgere contro di lei il femminicidio, accusato l'urlatore della Scala", dice il direttore editoriale di Libero.

E ancora, prosegue Capezzone: "Sui principali quotidiani italiani Meloni è la nazifascista occupante".

Il caso Pozzolo? La sentenza di Mannheimer gela il Pd: cosa accadrà alla Meloni

"No, questa narrazione non sta in piedi", lo interrompe Elisabetta Gualmini, anche lei ospite in studio. Ma il direttore la ammutolisce: "Questa idea che i vincitori delle elezioni siano abusivi non va bene".