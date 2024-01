Mannheimer, lo sparo non sposta voti: la "sentenza" sul caso Pozzolo

05 gennaio 2024 a

Il colpo di pistola partito la notte di Capodanno ha messo nei guai l'onorevole Pozzolo, ma non sembra avere conseguenze sui consensi del suo partito Fratelli d'Italia. Stessa cosa era stata registrata dopo la fermata imposta a un treno ad Alta Velocità dal ministro Lollobrigida per non arrivare in ritardo a un appuntamento a Caviano. Alle polemiche scoppiate sul cognato della premier Giorgia Meloni non è seguito un calo dei sondaggi. Lo spiega bene Renato Mannheimer su Italia Oggi rintracciando in due motivazione le cause di una significativa "tenuta" di Fratelli d’Italia, anche a fronte del succedersi di avvenimenti incresciosi riguardanti suoi esponenti.

Innanzitutto il sondaggista ritiene che è grazie alla presenza di Giorgia Meloni che il suo partito stia reggendo: oltre il 29% (stima Ipsos per il Corriere della Sera) a fronte del 26% ottenuto alle elezioni politiche del 2022. Mannheimer ritiene che è soprattutto lei che attira i voti e contribuisce in modo determinante a mantenerli. Il fatto la Presidente del Consiglio sia palesemente circondata da una classe dirigente almeno in parte inadeguata viene interpretato dai suoi sostenitori come un male necessario e comunque inevitabile, che non sembra intaccare, almeno sin qui, il consenso per la leader, la cui popolarità, come è noto, rimane molto alta.

E poi c'è il fatto che gli italiani elettori in questo momento sono più preoccupati, secondo un altro sondaggio Ipsos pubblicato dal Corsera, dal lavoro e dall’occupazione (56%), e della salute (31%). È su queste tematiche, e sull’impegno per farvi fronte, puntualizza Mannheimer, che matura la scelta elettorale: gli episodi di cronaca quotidiana incuriosiscono, divertono e, se si vuole, producono scandalo, stupore e irritazione, ma non "contano" più di tanto nel formare la propria opzione di voto. In definitiva, conclude il sondaggista, è probabile che questo susseguirsi di episodi sconcertanti da parte di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia continui a suscitare grande clamore nelle cronache, ma abbia un effetto elettorale limitato molto limitato. Grazie alla presenza della Meloni.