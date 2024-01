Bobby Solo, "come il gratta e vinci": la straziante confessione dalla Venier

07 gennaio 2024 a

Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In questo pomeriggio su Rai 1 c'era anche Bobby Solo. Durante la prima parte del programma, infatti, è stata ripercorsa la storia del festival di Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio andrà in onda la quinta edizione condotta da Amadeus. E per l'occasione la Venier ha voluto con sé in studio tantissimi cantanti con i loro ricordi sul festival. Bobby Solo, in particolare, ha confessato alla conduttrice che gli sarebbe piaciuto essere tra i Big in gara al Sanremo 2024: "Io ci tornerei ogni anno, ci provo dal 2003 ma è come il gratta e vinci, ci provo ma perdo".

Sono ben 20 anni infatti che il cantante non sale sul palco dell'Ariston. L'ultima performance di Bobby Solo risale al 2003, quando si esibì con Little Tony. Lui, comunque, non è l'unico che prova da tempo a entrare in gara. Ci sono anche i Jalisse oltre a molti altri. Nei giorni scorsi è trapelata la lista degli esclusi, che comprende tra gli altri Paola Turci, Samuele Bersani, Max Gazzé, Nek. Bobby Solo, in ogni caso, ha detto che non ci resta male: "Se ci vado bene, se non ci vado è la stessa cosa. Non mi fa né caldo né freddo".