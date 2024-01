Domenica In, Donatella Rettore sconvolge la Venier: "Non è detto"

07 gennaio 2024 a

"Non è detto che tu Mara non mi veda a Sanremo 2024": Donatella Rettore ha colto di sorpresa la Venier nello studio di Domenica In su Rai 1. Se le sue parole fossero vere, la cantante si sarebbe fatta scappare un'importante anticipazione sul prossimo festival. La trasmissione della domenica pomeriggio ha riaperto le porte dopo le feste. E la prima parte del programma è stata dedicata proprio alla storia della kermesse ligure. I 33 Big di questa edizione si esibiranno all'Ariston dal 6 al 10 febbraio.

Tornando alla bomba sganciata dalla Rettore, la conduttrice le ha chiesto: "Ma questo anno? Hai dato uno scoop". La cantante allora ha sorriso annuendo: "Già". Come la prenderà Amadeus, conduttore nonché direttore artistico di Sanremo? Non resta che attendere per capire come reagirà a questo scoop. Sempre che la notizia si riveli vera alla fine. Di solito, infatti, nessuna anticipazione sul Festival viene rivelata se non in modo ufficiale dallo stesso Amadeus, in genere durante il Tg1.

Nella puntata dedicata a Sanremo, sono stati tanti gli ospiti di Mara, da Nicola di Bari a Bobby Solo, dai Cugini di Campagna a Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri, fino appunto a Donatella Rettore. Quest'ultima, dopo essersi esibita in una carrellata dei suoi successi, ha lasciato intendere di essere pronta per partecipare alla kermesse canora.