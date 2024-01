L'Eredità, Daniele sbanca la Rai: "Mi gira la testa", quanto ha vinto (di nuovo)

15 gennaio 2024 a

Grande vittoria all'Eredità, nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 1. Il campione Daniele, infatti, si è portato a casa ben 190mila euro. Una ghigliottina da record, insomma. Il concorrente è riuscito a indovinare le cinque parole-indizio senza sbagliare neppure una volta, quindi mantenendo intatto il montepremi.

“Come ti senti?”, gli ha chiesto a un certo punto il conduttore, Marco Liorni. “Mi tremano le vene ai polsi”, ha ammesso Daniele, non nascondendo la sua tensione. Le parole tra cui trovare un minimo comune denominatore erano Ritorno, Insieme, Potere, Sacco e Posto. La risposta data da Daniele "Vuoto". Anche se poi il campione ha ammesso che con uno dei quattro termini, Ritorno, non era riuscito a trovare alcun nesso. "Le altre ci stanno, ma con Ritorno la risposta che hai dato non sei riuscito a collegarla”, ha commentato Liorni.

Per fortuna, però, si trattava proprio della parola esatta. Quando il presentatore ha annunciato la vittoria, sono subito partiti forti applausi. “Se mi inginocchio adesso non mi rialzo più”, ha commentato Daniele, emozionato e incredulo. Poi ha scherzato dicendo: “Non fate versare a me lo spumante altrimenti lo verso a terra”. Ma non è finita qui. Daniele era così spaesato che a un certo punto si è portato una mano sulla fronte e ha detto: “Mi gira la testa”. Con la vittoria di oggi, il concorrente ha raggiunto una vincita totale di 285mila euro in gettori d’oro. Questa, infatti, non è la prima ghigliottina fortunata per lui.