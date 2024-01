L'Eredità, Marco Liorni al suo posto? Soffiata su Flavio Insinna: "Come la ha presa"

14 gennaio 2024 a

Da già due settimane, Marco Liorni conduce la nuova edizione de L'Eredità, il game-show in onda su Rai 1 ogni sera. Lo stesso Liorni che conduceva Reazione a Catena e che, a L'Eredità, di fatto ha preso il posto di Flavio Insinna, il quale aveva trascorso gli ultimi cinque anni al timone della trasmissione.

E dell'avvicendamento se ne parla sul settimanale Nuovo Tv, nella rubrica delle lettere curata da Alessandro Cecchi Paone, interpellato da un lettore sul cambio di conduzione. "Flavio Insinna era molto bravo, io continuo a guardare la trasmissione nonostante il cambio di guardia. Contro Liorni non posso dire nulla, ma io non amo i cambiamenti e mi ero affezionato a Flavio", scriveva Pippo da Milano.

Dunque la risposta di Cecchi Paone. "Marco Liorni non ne sbaglia una. Senza strafare e senza straparlare, da anni fa garbatamente compagnia alle famiglie italiane. Meritava questa medaglia", premette con un plauso al conduttore. E ancora: "Flavio Insinna ha dichiarato ai media di non aver preso male la mancata riconferma e per un po’ di tempo tornerà a recitare in teatro", aggiunge Cecchi Paone. Insomma, un cambio che sarebbe stato indolore (forse non per Pippo da Milano, però...).