Fabio Fazio in diretta con Papa Francesco? Qualcosa non torna

15 gennaio 2024 a

Papa Francesco da Fabio Fazio. Il Pontefice si è prestato a un'intervista a Che Tempo Che Fa. Mandato in onda come fosse una diretta, il colloquio sul Nove è stato però registrato alle 16. Così come fa sapere Dagospia. Diretta o no, l'intervento di Bergoglio ha fatto portare a casa all'ex volto Rai una media del 13.0 per cento di share, pari a 2.641.000 spettatori. Nel dettaglio, l'intervista al Papa di domenica 14 gennaio, è stata seguita da 3 milioni di spettatori, pari al 14,2 per cento della platea televisiva italiana, dalle ore 20.56 alle ore 21.46. L'evento ha registrato un picco d’ascolto di 3 milioni e 400mila spettatori pari a uno share del 16,4.

Cifre che portano il Santo Padre a superare Beppe Grillo, la cui ospitata era finora la più vista della stagione nonché risultato migliore di sempre per Discovery. Con Beppe Grillo ospite, il 12 novembre 2023, il programma aveva ottenuto una media di 2.488.000 spettatori pari al 12.1 per cento di share.

Eppure nulla riesce a raggiungere la prima ospitata del Papa a Che Tempo Che Fa, all'epoca in onda su Rai 3. Per quell'occasione, domenica 6 febbraio 2022, la trasmissione conquistò ben 6.731.000 spettatori pari al 25.4 per cento di share. In ogni caso per Fazio è un colpaccio, il secondo. E arriva a ridosso del suo addio a Viale Mazzini.