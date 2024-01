Prima di Domani, Mughini a valanga sulla morte di Giovanna Pedretti: "Analfabeti che si fanno giustizia"

17 gennaio 2024 a

a

a

La morte di Giovanna Pedretti continua ad alimentare il dibattito. Il caso della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano morta, probabilmente suicida, dopo il caso della recensione (altrettanto probabilmente) falsa sollevato da Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli ha infatti colpito nel profondo.

Nelle ultime ore i risultati dell'autopsia sul cadavere della signora, rinvenuto la scorsa domenica nel fiume Lambro: morta per annegamento, le ferite sul corpo superficiali. Tutto ad ora, insomma, fa propendere per il suicidio, che potrebbe essere stato "innescato" dalla campagna d'odio che si era scatenato sui social contro di lei.

Di questa sconvolgente vicenda se ne parla anche a Prima di domani, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. La puntata è quella di oggi, mercoledì 17 gennaio, dove tra gli ospiti figurano Giampiero Mughini e Pietro Senaldi, condirettore di Libero.

"Poi si inciampa nella mer***": Giuseppe Cruciani durissimo contro Selvaggia e Biagiarelli

Chiamato a dire la sua, Mughini picchia duro: "I social per la loro natura invitano ciascun analfabeta a farsi giustiziere. Il dominio e la dittatura dei social è ignobile", commenta tranchant. A rispondergli Senaldi: "Qui però c'è in ballo una giornalista, non un analfabeta. Una giornalista che ha tirato in mezzo una poveraccia", rimarca con riferimento a Selvaggia Lucarelli. E il dibattito, inesorabilmente, continua.