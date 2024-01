Selvaggia Lucarelli e Biagiarelli, Giuseppe Cruciani a valanga: "Poi si inciampa nella mer***"

17 gennaio 2024 a

Dritto al punto, senza giri di parole, senza fronzoli, senza fronzoli e picchiando durissimo. Si parla di Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara di Radio 24, e di quanto ha detto nella copertina della puntata di ieri, martedì 16 gennaio.

Si parlava del caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano (probabilmente) suicida, il caso della recensione alla sua pizzeria (probabilmente) taroccata che ha finito per travolgere Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, il suo compagno, ovvero i due che avevano rilanciato il caso e i loro dubbi sui social.

Un fiume in piena, Cruciani. Che premette: "Molti mi spingono a dire qualche cosa sul suicidio di quella ristoratrice. Dopo alcuni post e dopo un servizio assurdo, a mio parere, del TG3 su una presunta recensione falsa che avrebbe fatto questa signora che poi si è suicidata".

Dunque, prende la mira e spara: "Io sono abbastanza restio a parlare di questa cosa, lo sapete, non per i protagonisti in questione di cui non me ne frega assolutamente un ca**, ma per un motivo: dietro al suicidio c’è sempre un grande e drammatico mistero - ricorda il conduttore -. L’unica cosa che ci salva è essere contro i moralisti, essere contro quelli che ti alzano il dito e dicono ecco la verità, noi siamo i cercatori di verità. Ma quali cercatori? Noi che non facciamo nulla del genere, almeno non rischiamo poi di inciampare in mezzo alla mer***", conclude un Cruciani assolutamente scatenato.