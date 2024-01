L'Eredità, "era impossibile": Federica alla Ghigliottina? Si scatena la polemica

20 gennaio 2024 a

Sono Marco, Daniele e Federica i concorrenti arrivati al Triello questa sera a L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni in fascia pre serale. Saranno dunque loro a tornare anche domani sera. Ai Cento secondi, invece, sono arrivati in due, ovvero Daniele e Federica. Alla fine, però, a vincere l'accesso alla Ghigliottina è stata Federica, che ha giocato per ben 170mila euro. Le parole tra cui trovare un filo conduttore questa sera erano aperto, termini, comune, soldi e falso. La concorrente le ha indovinate tutte senza mai dimezzare il montepremi. A quel punto ha provato a indovinare la parola scrivendo Discorso sul cartoncino a sua disposizione. Peccato però che la sua risposta si sia rivelata errata. Quella corretta era Problema.

Proprio la soluzione finale della Ghigliottina, però, ha suscitato non pochi malumori tra i telespettatori, che hanno giudicato la parola finale come praticamente "impossibile" da indovinare. "Problema è una di quelle parole a cui si può attaccare quasi qualunque aggettivo, impossibile da indovinare", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Sono un po' troppe le parole che si accordavano perfettamente con le cinque della #ghigliottina: accordo, contratto, bilancio, oltre a problema stesso". E ancora: "Scusate ma ci stava meglio Bilancio".