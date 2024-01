Minoli affossa la Schlein: "Pd, meglio senza". Parenzo di sasso

Claudio Brigliadori 24 gennaio 2024 a

Che farà alla fine Elly Schlein? Scende in campo per le Elezioni europee oppure no? Mentre Giorgia Meloni parla di un 50% di possibilità di candidarsi, avvertendo che deciderà all’ultimo, la segretaria del Pd nicchia, sfugge, non risponde, svicola. Insomma, sembra dare in tutto e per tutto l’impressione di non saper fare altro se non marcare a uomo la premier. Invece sarebbe questo il momento giusto per osare, spiega Giovanni Minoli.

Ospite di David Parenzo a L’aria che tira su La7, il giornalista storico ideatore di Mixer lo mette subito in chiaro: «La Schlein non può non candidarsi. Ci deve essere un momento in cui si misura e capisce se quel 20% naturale del Partito democratico va avanti o va indietro con lei che lo tira o lo affossa».

«È un gioco un po’ rischiosetto, però - commenta Parenzo -. Perché se non si candida lei può sempre dire siccome non mi candido non truffo gli elettori».





«Anche non candidarsi è rischioso - ribatte Minoli -. Il Pd torna a essere quel partito che è naturalmente intorno al 20%... Meglio senza segretario». Parenzo sobbalza e se la ride: «Ah tu dici che il Pd funziona meglio se non c’è il segretario?». «Beh, perché il segretario funziona se riesce a imporre veramente una linea molto chiara e molto precisa, cosa che in questo momento non è perché vedo che le polemiche che si fanno sono tutte molto terra terra e poco sui contenuti».