Amadeus, "cornuto": il gesto in diretta che sconvolge tutti

Momenti di grande tensione ad Affari Tuoi, il programma condotto da Amadeus su Rai 1. Al centro dello studio Miriam da Monza, in rappresentanza della Lombardia. A un certo punto del gioco, quando erano rimasti due pacchi blu da 200 e 1 euro e tre pacchi rossi da 20mila, 50mila e 75mila euro, il dottore ha offerto il cambio e la concorrente, seppur con qualche difficoltà, ha accettato. Poi ha voluto vedere subito che cifra aveva lasciato andare. Ed è stato allora che il padrone di casa ha detto: "Se il dottore le ha tolto 75mila euro gli facciamo tutti il segno del cornuto". E nel frattempo ha fatto il gesto delle corna tra le risate generali del pubblico. Per fortuna nel pacco lasciato andare via c'erano 200 euro.

La partita, poi, è andata avanti. Alle battute finali del gioco Miriam è rimasta con il pacco da un euro e quello da 50mila. Il dottore a quel punto le ha offerto 20mila euro. Che la concorrente ha deciso di accettare. Purtroppo però alla fine ha scoperto che nel suo pacco c'era la cifra più alta, i 50mila euro. Tanti i commenti sulla puntata. In molti non hanno potuto fare a meno di ironizzare sul gesto di Amadeus nei confronti del dottore. "Non il dottore cornuto in diretta su rai1", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Quest’uomo ci regala ogni sera un meme, come si fa a non amarlo".