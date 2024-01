Sport Mediaset, non solo Sardegna: l'effetto-Gigi Riva in queste curve

Klaus Davi 26 gennaio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Sport Mediaset)

La morte di Gigi Riva è stato un evento profondamente doloroso per tutta l’opinione pubblica non certo solo italiana. La sua scomparsa ha anche avuto l’effetto di provocare uno tsunami nei palinsesti che inevitabilmente hanno avuto un effetto sulla platea televisiva. Da lunedì 22 gennaio, data della scomparsa del campione, talk e tg sono stati obbligati a rivedere le priorità dei temi e la scansione delle rispettive scalette.

Si è verificato qualcosa che forse gli stessi uffici marketing dei network tv non si aspettavano. L’unicità di un mito popolare, vincente, umano e onesto, ha trasmesso l’idea che c'è stata - e forse ancora c'è - un’Italia diversa nel mondo sportivo probabilmente mai adeguatamente rappresentata. Sport Mediaset martedì pomeriggio su Italia 1 ha dedicato l’intero primi blocco a Riva mentre Tg Sport su Rai 2 ha focalizzato tutta la puntata sulla leggenda dell’ex bomber del Cagliari. Spazio sacrosanto cui ha fatto seguito una puntata speciale di Sfide.

Tg1, effetto-Olindo e Rosa: la giustizia tira, dove vola lo speciale

Da rilevare un forte incremento d’ascolti in coincidenza con i servizi dedicati al campione non certo solo in Sardegna ma rilevabile in tutto il Paese. Ancor più bello è stato constatare il forte impulso alimentato dai media generalisti che han riproposto, con l’occasione, il ricordo umano e sportivo del mitico Rombo di tuono ai più giovani soprattutto tramite device, smartphone e tablet.