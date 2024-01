Tg1, effetto-Olindo e Rosa: la giustizia tira, dove vola lo speciale

Klaus Davi 24 gennaio 2024 a

CHI SALE (Speciale Tg1 - Olindo e Rosa colpevoli imperfetti)

Quasi il 9% di share per “Speciale Tg1” dedicato a uno dei casi più controversi della giustizia italiana, la strage di Erba. In termini di spettatori siamo a 670.000 con punte di 750.000. Ci sta che il caso abbia interessato l’opinione pubblica per molti anni ma nemmeno i media planner si aspettavano un tale risultato. Sul piano del percepito, il vissuto del sistema giustizia appare quantomeno vacillante nella sua graniticità.

Sentire un alto magistrato come Cuno Tarfusser, che nei mesi scorsi ha chiesto la revisione del processo, parlare di una «potenziale falsificazione dei dati processuali», rischia di far precipitare la fiducia dei cittadini nella giustizia nel vortice distruttivo dell’incredulità e del cinismo. Come potersi fidare delle istituzioni se le cose dovessero stare veramente così ? È l’interrogativo che si insinua inevitabilmente nello spettatore. Se non sono stati Olindo e Rosa a uccidere Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, sua madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini, allora chi è stato? Narcotrafficanti? ’Ndranghetisti? Delinquenti comuni?

Il dato che colpisce è la presa che uno speciale televisivo in fondo molto tecnico esercita su un target popolare, con i cluster laureati e titolo di studio elementari sopra il 9% di share e le donne al 10%. La legge è uguale per tutti, sicuro, ma che fatica crederci dopo simili documentari.