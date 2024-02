Piazzapulita, l'agricoltore contro la firma di Repubblica: "Vieni nei campi e impara!"

02 febbraio 2024 a

"Venga sul terreno a imparare cos'è l'agricoltura": l'agricoltore Salvatore, in collegamento dalla Valdichiana con Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, lo ha detto alla giornalista di Repubblica Tonia Mastrobuoni, anche lei in collegamento col talk. "Certi commenti ci fanno incazzare, scusate il termine - ha continuato l'uomo -. Se il territorio è tutelato è grazie a noi, non siete voi giornalisti che lo tutelate. È l'agricoltore che lo cura giorno dopo giorno con sudore, non siete voi, non accettiamo queste dichiarazioni che state facendo, perché state parlando male di un settore che nemmeno conoscete. Se noi smettiamo di lavorare quelle che vediamo di catastrofi saranno sempre di più perché sta cambiando il clima e anche quello non è colpa nostra, non è colpa degli allevamenti, andate a guardare le fabbriche, tutto il trasporto su gomma di cui purtroppo non possiamo fare a meno. L'Europa deve lavorare a favore nostro, non delle multinazionali. Venga a lavorare un mese insieme a noi, vede cosa guadagniamo e come funziona il nostro settore".

"Io ho semplicemente elencato dei fatti, lei ha fatto propaganda - ha controbattuto quindi la Mastrobuoni -. I fatti sono che la Commissione europea ha già ceduto sulle vostre richieste del 4% dei terreni incolti...". Ma l'agricoltore l'ha subito interrotta dicendo: "Noi non abbiamo bisogno di sussidi, noi dobbiamo lavorare e vendere il nostro prodotto per quello che vale". "Vi lamentate delle carestie, le carestie da dove vengono? Non è che vengono solamente dai fenomeni naturali, vengono anche dai cambiamenti climatici, è inutile fare propaganda", ha insistito la giornalista. Ma Salvatore ha continuato: "Le garanzie noi ce le abbiamo con le nostre aziende, il nostro lavoro e il consumatore che conosce il nostro prodotto".

Qui il botta e risposta tra Mastrobuoni e l'agricoltore

Continuando a parlare dell'Unione europea, poi, la Mastrobuoni ha sottolineato: "L'Europa è il vostro nume tutelare. Un terzo dei finanziamenti del bilancio europeo va nel settore agricolo, voi l'Europa dovete solo ringraziarla". In disaccordo Salvatore, che ha chiosato: "Ma cosa bisogna ringraziare?".