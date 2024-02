Caterina Balivo gela Paola e Chiara: "Come va con i ragazzi?", "Cosa?"

07 febbraio 2024 a

“Come va con i ragazzi?”: Caterina Balivo lo ha chiesto alle due conduttrici del Prima festival, Paola e Chiara, a La Volta Buona su Rai 1. Dopo un attimo di silenzio, le due si sono guardate e hanno chiesto: “Con cosa? Chi?”. “Con i vostri co-conduttori, con gli altri due ragazzi”, ha spiegato quindi la conduttrice, riferendosi a Mattia Stanga e Daniele Cabras, i due giovani che presentano il Prima festival insieme a loro. E le due cantanti, tirando un sospiro di sollievo, hanno risposto: “Aaah”. “Che avevate capito?”, ha chiesto scherzosamente la Balivo. Il video di questo momento è diventato, neanche a dirlo, virale sui social. Un utente, per esempio, ha commentato: “Mi sento proprio male”.

Nei giorni scorsi, parlando di questa nuova esperienza, Paola e Chiara hanno detto: “Siamo felicissime di fare parte di questa tradizione sanremese, ci stiamo davvero divertendo. C’è tanto lavoro da fare ma siamo supportate da un team molto unito. Sta andando tutto bene". Le due cantanti hanno spiegato che si tratta di una situazione diversa da quella dell’anno scorso, quando invece erano in gara: “La preparazione è differente, ma come dice giustamente Amadeus: ‘siate voi stesse’. Noi cerchiamo di esserlo, ma abbiamo comunque un team autorale molto simpatico e competente. Leggiamo il copione insieme prima della diretta, come rituale, leggiamo ognuno le proprie battute e l’autore principale, che è Walter Santillo, mitico e leggendario che ha lavorato con la Carrà per tanto tempo, chiede molto che in sette minuti di diretta dobbiamo essere molto serrati e incalzanti, senza troppo perdersi in troppi discorsi. Il segreto è essere concentrate ed essere noi stesse”.