Amadeus, è gaffe: si siede su uno spettatore, poi l'imbarazzante scoperta

07 febbraio 2024

Piccola gaffe per Amadeus. Il conduttore di Sanremo è incappato in uno scivolone durante la primissima puntata del festival. Martedì 6 febbraio, il direttore artistico ha lasciato il palco per una gag con "I maestri del divano". Ecco allora che si è seduto su uno spettatore in platea chiedendo poi: "Come si chiama?". Lo spettatore in questione era però Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema.

Prima della gaffe, i telespettatori hanno assistito alla prima incursione di Fiorello che, imitando Chiara Ferragni e il suo abito indossato nella scorsa edizione, ha esibito un mega striscione con la scritta "Ama pensati libero… questo è l'ultimo". Lo stesso Amadeus ha ammesso di voler cedere la conduzione.

"Sanremo è una grandissima gioia - sono state le sue parole -, è un onore essere qui per il quinto anno di seguito, e come ho già detto sento il bisogno di fermarmi per poter pensare anche ad altro, qualora un giorno ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un nuovo allenatore bravissimo. Non si tratta di bussare alla mia porta, che è sempre aperta. Ho un rapporto bellissimo con tutti i vertici Rai".