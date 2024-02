Affari Tuoi, "sto per svenire": accetta 31mila euro, poi la scoperta choc

22 febbraio 2024 a

a

a

Colpo di scena ad Affari Tuoi, la popolarissima trasmissione condotta da Amadeus su Rai 1. Al centro dello studio questa sera Fiorenzo da Napoli, in rappresentanza quindi della Regione Campania. Dopo una puntata piena di emozioni e racconti, il finale ha lasciato tutti a bocca aperta. Il concorrente, infatti, ha deciso di accettare l'ultima proposta del dottore, 31mila euro.

Gli ultimi due pacchi rimasti erano uno blu da 5 euro e uno rosso da 300mila euro, il più alto. Nell'attesa di scoprire cosa contenesse il suo pacco, Fiorenzo ha voluto rassicurare tutti: "Per me è comunque un lieto fine, perché a me i soldi non li hanno mai regalati". Nonostante questo, sono rimasti tutti sconvolti quando si è scoperto che proprio il suo pacco conteneva la cifra più alta, ben 300mila euro.

"Ma avete visto quel segnale?": Affari Tuoi, il grave sospetto sul pacco di Valentina e Roberta

Tanti i commenti dei telespettatori sui social. "Oddio avevano i 300k. Sto per svenire. Esattamente come lui", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Mi sto sentendo male per loro no ragazzi". E ancora: "Terza persona ad affari tuoi che accetta l’offerta quando ha ancora in gioco i 300.000 e li perde, è sempre così, perché lo fate?" oppure "Il concorrente che cerca di autoconvincersi che vada bene così".