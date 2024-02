Affari Tuoi, il sospetto sul pacco di Valentina e Roberta: "Sentita la musica?"

22 febbraio 2024 a

Ad Affari Tuoi va in scena una delle partite più combattute di questa stagione. Valentina e Roberta nella puntata andata in onda ieri 21 febbraio hanno messo le mani su un bottino importante di 50mila euro. Le due concorrenti hanno giocato con astuzia e hanno anche usato una strategia perfetta per respingere gli attacchi del dottore. I pacchi blu e quelli rossi pesantissimi sono spariti in poco tempo.

Al momento decisivo Valentina e Roberta sono arrivate con due pacchi: uno da 10mila euro e uno da 50mila euro. A questo punto è stato il dottore a chiedere la cifra dell'offerta alle due ragazze. La risposta è stata: "23mila euro". E così il dottore le ha accontenate. Ma a sorpresa le due hanno rifiutato. Ci sono stati lunghissimi momenti di riflessione e le concorrenti, fermando lo studio hanno chiesto dell'acqua: "Quanto tempo abbiamo per pensarci? Ci date un po' d'acqua?".

"Portate dell'acqua, per favore!": per Alberto si ferma lo studio di Affari Tuoi

Amadeus, da gran cavaliere, ha subito allertato gli assistenti di studio: "Vado alla fonte a prendere l'acqua". Mentre le due concorrenti erano sospese nel tempo per una scelta difficilissima da fare: accettare i 23 mila euro del dottore e andare subito a casa o giocarsi tutta la partita fino alla fine tentando di conquistare i 50mila euro? Alla fine la decisione è stata presa: hanno scelto di tenresi il pacco e hanno fatto bene, all'interno c'era il bottino di 50mila euro. Ma qualcuno ha notato un dettaglio proprio nei momenti concitati in cui le ragazze pensavano al da farsi: "Glielo ha fatto capire anche con la musica di sottofondo del gladiatore secondo me", scrive un telespettatore su X. Forse quella musichetta era il segnale per il pacco vincente?