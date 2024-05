Gerry Scotti, tremano i vertici Mediaset: le indiscrezioni sulla "proposta indecente"

04 maggio 2024 a

a

a

“Sembra che a Gerry Scotti sia arrivata un’offerta difficile da rifiutare”: a lanciare la bomba sul noto conduttore Mediaset è stato il settimanale Nuovo Tv, secondo cui questa proposta sarebbe arrivata da Discovery, che proprio di recente è riuscito a strappare Amadeus alla Rai. Si tratta ovviamente di un'indiscrezione, nulla di ufficiale. Ma se si rivelasse vero e soprattutto se Gerry Scotti dovesse accettare, le conseguenze a Mediaset ci sarebbero eccome. Il conduttore, infatti, è una delle punte di diamante del Biscione ormai da anni.

Il settimanale ha scritto che “ai manager Mediaset tremano i polsi”. Il gruppo Warner Bros. Discovery, intanto, starebbe lavorando instancabilmente per diventare il vero terzo polo televisivo dopo Rai e Mediaset. Si inserirebbe in questo progetto il passaggio di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa da Rai 3 al Nove. Una mossa che si è rivelata vincente, dal momento che il giornalista è riuscito a portare con sé il suo affezionato pubblico. E non è escluso che anche Amadeus ci riesca in futuro.

"Siamo più ignoranti": la bordata di Gerry Scotti contro i quiz di oggi

Tornando a Gerry Scotti, è stato impegnato fino a poco tempo fa con Lo Show dei Record. Mentre a breve dovrebbe partire il reboot dello storico quiz che è stato di Mike Bongiorno, La Ruota della Fortuna. A tal proposito Gerry ha detto che stanno pensando di fare una puntata con "Le donne di Mike" come Antonella Elia, Paola Barale e Miriana Trevisan.