DiMartedì, scontro Magliaro-Floris: "L'Msi non ha mai avuto un canale Rai", "Vabbè"

Nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris, su La7 ieri sera 14 maggio. Tra i temi al centro della trasmissione c'è l’inchiesta in Liguria che sta scuotendo il centrodestra con le possibili conseguenze sulla politica nazionale anche in vista delle imminenti elezioni europee.

E ancora, il muro contro muro della maggioranza nei confronti della magistratura, ma pure le diverse posizioni dei partiti di opposizione in materia di giustizia. E poi ancora si parla della Rai, con Lucia Annunziata che parla per la prima volta del suo addio alla tv.

"Mi trema la voce, sono ancora offesa". Annunziata candidata col Pd, l'attacco alla Meloni su La7

E proprio sulla Rai va in scena anche un botta e risposta al vetriolo tra l'ex direttore del Tg1 Massimo Magliaro e il conduttore. "Anche il Movimento sociale italiano, era all'opposizione, ma a differenza del Pci, non ha mai avuto un canale Rai, un telegiornale, un programma. Nulla", sostiene Magliaro. A quel punto interviene Giovanni Floris con una battutaccia: "Vabbè, bisognava pareggiare, lo avevate avuto per vent'anni...".